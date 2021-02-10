Дочь Брэда Питта Шайло отказалась от его фамилии

10.02.2021, 11:42, Разное

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С того момента как Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, прошло больше четырех лет, а судебные тяжбы между бывшими супругами продолжаются до сих пор. И тем не менее, в прошлом году Брэд получил возможность навещать своих детей в доме Джоли, и они также теперь могут регулярно наведываться к нему в гости в особняк по соседству. Правда, насколько потеплели отношения между отцом и детьми, неизвестно. Масла в огонь подлил и тот факт, что недавно дочь Джоли и Питта, Шайло, отказалась от фамилии своего знаменитого отца.

Брэд Питт для BrioniСделала 14-летняя девушка это не официально, а на своей закрытой странице в социальной сети. Западные СМИ выяснили, что Шайло изменила данные в своем профайле — обладательница двойной фамилии стала просто Джоли. Инсайдеры уверены, что к этому шагу ее мотивировала Анджелина:

Это серьезное пренебрежение к Брэду и знак того, что он может потерять Шайло из-за Анджелины.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году в небольшом замке на юге Франции. Два года спустя, в сентябре 2016-го, актриса подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Произошло это на следующий день после их ссоры на борту частного самолета. Журнал Us Weekly узнал подробности скандала. Во время перелета из Ниццы в Лос-Анджелес Питт сильно напился и начал спорить с Анджелиной, в ссору вмешался Мэддокс, после чего Брэд довольно грубо ему ответил, чем спровоцировал у Джоли приступ гнева.

Анджелина Джоли для GuerlainПеред приземлением в аэропорту Миннесоты на дозаправку Анджелина потребовала, чтобы супруг протрезвел, однако он отказался следовать ее указаниям. Служащие аэропорта слышали, как пара ругается, еще до того, как к самолету подали трап. Последующее расставание сопровождалось заседаниями в суде и не самыми приятными новостями по поводу пары в СМИ. В течение следующих 4 лет Брэд прошел лечение в реабилитационной клинике и дал большое интервью о борьбе с алкогольной зависимостью, и бывшая супруга после этого значительно смягчилась по отношению к нему.