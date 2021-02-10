Ученые выяснили главную причину «мозгового тумана» у больных COVID-19

10.02.2021, 11:32, Разное

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Американские исследователи в ходе проведения исследования выяснили главную причину наступления «мозгового тумана» у больных COVID-19. Это состояние входит в стандартный перечень необычных симптомов, которые появляются при коронавирусе.

«Мозговой туман» обычно характеризуется спутанным сознанием, у человека болит голова и наблюдается кратковременная потеря памяти. В тяжелых случаях все это может привести к сильным судорогам и даже тяжелому психозу. Обычно такое состояние развивается спустя две недели после заражения COVID-19.

Причина таких симптомов при коронавирусе заключается в наличии множества воспалительных молекул в жидкости, находящейся вокруг спинного и головного мозга. Подавать его помогают стеродиные препараты.

В мире количество новых случаев коронавируса, по данным ВОЗ, продолжает уменьшаться. В то же время растет число государств, где появляются новые штаммы заболевания.

Источник: progorod76.ru