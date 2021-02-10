“После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь”. Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме

10.02.2021, 11:26, Новости дня

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Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 10 февраля в Instagram рассказала, как поддерживает тело в форме.

“Каждое утро начинаю с простой тренировки – обязательная разминка, чтобы настроить мышцы на “рабочий лад”. Начинаем с головы, потом включаем плечи, затем руки и бедра”, – написала певица.

После разминки певица выполняет три подхода по 20 приседаний, затем делает 50 скручиваний и 20 отжиманий от пола. Между упражнениями на пресс и отжиманиями Ани Лорак делает прыжки с подниманием рук вверх.

“Если нет на это времени, не забывайте о планке, это займет три – пять минут в день. После тренировки – контрастный душ. Начинаем с теплой воды и плавно меняем на холодную, чтобы по всему телу пробежала легкая дрожь. Сосуды получат всплеск, это улучшает кровообращение и тонус организма. Затем – легкий завтрак”, – рассказала артистка.

По словам певицы, она завтракает овсянкой на воде, добавляя ложку меда, или яичницей. “И, конечно же, вкусный чай или кофе.⠀⠀

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она была четвертым ребенком и единственной дочерью у своих родителей, которые расстались до ее появления на свет. Старший брат артистки погиб во время войны в Афганистане.

В 2008 году певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение” с песней Shady Lady и заняла второе место. В том же году она получила звание народной артистки Украины.

С 2015 года Ани Лорак живет и работает в России.

В феврале 2021 года бывший продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса оценил фигуру певицы, заявив, что, несмотря на возраст, она выглядит, как девочка.

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