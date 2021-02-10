Канада получила секретные аудиозаписи об умышленном уничтожении самолета МАУ в Тегеране. СМИ утверждают, что на них слышен голос главы МИД Ирана

10.02.2021, 11:26, Новости дня

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Правительство и органы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой допускается преднамеренное уничтожение самолета Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины” (МАУ) в январе 2020 года. В записи, вероятно, слышен разговор министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа на языке фарси, утверждает телеканал CBC News со ссылкой на информированные источники.

Человек с голосом, похожим на Зарифа, говорит о тысяче возможностей объяснить сбивание самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех секретных агентов. Такой сценарий был “совсем не маловероятным”, а правду не раскроют на самом высоком уровне – правительства и вооруженных сил Ирана, утверждает он.

Причины катастрофы никогда не будут раскрыты, потому что руководство Ирана может посчитать их тайнами системы обороны страны, которые нельзя разглашать в интересах нации.

CBC News прослушал запись частной беседы, которая произошла в ближайшие месяцы после уничтожения самолета. Редакция телеканала попросила троих человек перевести запись с фарси на английский, чтобы уловить нюансы языка. Детали разговора и личности других участников не разглашались из-за опасений по поводу безопасности. CBC не раскрыл источник записи.

По словам специального советника премьер-министра Канады по делу о рейсе PS752 Ральфа Гудейла, канадское правительство знает об этой записи. Группа судебной экспертизы и оценки из Канады получила ее копию в ноябре. Аудиофайл содержит конфиденциальную информацию, публичное комментирование деталей может поставить под угрозу жизни людей. Канадские спецслужбы оценивают подлинность записи, подчеркнул Гудейл.

Кроме этого, на записи человек, которого источники телеканала идентифицируют как Зариф, неоднократно говорил о компенсациях как на “средство решения проблемы”. Как утверждают источники, в аудиозаписи Иран изъявил желание выплатить деньги семьям жертв, чтобы другие страны не превратили эту катастрофу в международное преступление. Несмотря на то, что Иран доставит бортовые самописцы самолета во Францию для анализа, полученные данные не покажут, стрелял ли кто-то умышленно в самолет, пояснил человек.

Бывший прокурор ООН и член постоянного арбитражного суда в Гааге Паям Ахаван, сказал, что запись, которая сейчас находится в руках канадских спецслужб, является очень важным новым доказательством в деле о катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Зариф, по информации Ахавана, не участвует прямо в военных или разведывательных операциях, поэтому запись предлагает убедительное доказательство того, что уничтожение самолета было преднамеренным.

Зариф понимает внутреннюю работу Корпуса стражей исламской революции, он очень влиятельный и хорошо информированный представитель иранского правительства самого высокого уровня, охарактеризовал чиновника Ахаван.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сказал CBC News, что Украина впервые слышит об этой записи. Дипломат заявил, что Украина не хочет видеть “козлов отпущения вместо настоящих преступников”. Посол не исключил вариант умышленного уничтожения самолета. В диалоге Украины с Ираном явно не хватает доверия, а представители Ирана делятся как можно меньшей информацией, добавил Шевченко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса “займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения”, а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в декабре Иран передал Украине планшет, обнаруженный на месте катастрофы.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана покрывают виновных в крушении самолета “Международных авиалиний Украины” в январе 2020 года.

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