Тренируюсь и толстею?! – Личное мнение

10.02.2021, 11:12, Разное

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Давным-давно была у меня толстая коллега. Долго я её мотивировала прийти в качалку, и, наконец, случилось: повязав на талии толстовку, чтобы прикрыть жирную жопу, любительница пожрать смущённо переступила порог фитнес-царства.



Фото: istockphoto.com

Я так была за неё рада. Всё показала. Всё рассказала и даже расписала.

Дело закончилось катастрофой.

За месяц упоротых тренировок и без того толстая баба набрала «десятку». Помню, разобиделась она на меня тогда, обвинив в том, что я её «перекачала». Да, именно так жирная идиотка и выразилась: перекачала.

На самом деле, это не я её «перекачала», а она переела. Точнее, систематически переедала после каждой тренировки.

Утомившись в зале, толстуха набрасывалась на еду, подобно голодному волку. Аппетит после качалки — лютый, а тренировка является для тупиц индульгенцией на обжираловку.

То, что моя коллега называла ненужными ей килограммами мышц, было всего лишь новым салом, налипшим на её ляжках и боках в результате плотных ужинов после качалки.



Фото: istockphoto.com

Что же теперь — не тренироваться? Если вас устраивает быть худыми, но вяложопыми тётками, не тренируйтесь.

Как по мне, так худая, вялая задница — всё-таки лучше громадного, рыхлого пердака.

Хотите выглядеть круто — первым делом наладьте питание, а тренировки — следующий шаг.

Всем, кто серьёзно настроен похудеть, советую питаться небольшими порциями с грамотной разбивкой по КБЖУ, как это делаю я.

Вы — толстые потому, что привыкли много и неправильно жрать.

У вас — слишком большие порции, хоть вам самим так не кажется.

Вы часто пропускаете обед, но навёрстываете упущенное за ужином.

Вы не завтракаете, а, значит, не запускаете с утра метаболизм.

Вы питаетесь как попало: не добираете по клетчатке, перебираете по жирам или углеводам, а порой — по белкам.

Ваше питание — в полной жопе, и сегодня это откликается вам комплексами по поводу фигуры, а завтра откликнется букетом таких хронических болечек, что жить станет очень и очень тошно.

Короче: берите себя в руки и прекращайте жрать, как люди, которым на себя — срать.Наладьте правильное питание. Помочь в этом могут эксперты из сервиса доставки здоровой еды Grow Food.

Одни эксперты Grow Food составляют меню под конкретные цели и задачи с разбивкой по калориям и КБЖУ, другие — готовят блюда.

От вас требуется сделать заказ в соответствии со своими целями, оплатить, принять доставку еды, куда укажете, и есть только то, что вам привезут в контейнерах. Только это и ничего кроме.

Заодно отдохнёте от магазинов и кастрюль, а высвободившееся время потратите на йогу или прогулки быстрым шагом по району.

Так, глядишь, и похудеете.

Хотите похудеть? Если да, то что, по-вашему, является основным препятствием к этому?

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