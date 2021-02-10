Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 миллиона

10.02.2021, 11:10, Разное

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За прошедшие сутки в стране подтвердили 14 494 новых случая инфицирования. Около 10% из них не имеют клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 22 575 человек, скончались 536 пациентов.

Большинство новых заразившихся выявили в Москве. Суточный прирост в столице составил 1 441. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область, где диагноз поставили 1 169 и 650 жителям соответственно.

Новые случаи COVID-19 выявили еще в 82 регионах. На четвертой позиции находится Нижегородская область с 456 инфицированными. За ней идет Воронежская область, где обнаружили 362 заболевших.

Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в России заразились 4,01 миллиона человек. Вылечились и покинули больницы 3,51 миллиона граждан. Жертвами инфекции стали 78 тысяч человек.

Врач Владислав Жемчугов на днях заявил, что пандемия COVID-19 в Москве подходит к завершению. К маю-июню в городе должна сформироваться иммунная прослойка в 70%.

Его слова подтвердил кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский. В разговоре с журналистами он допустил, что столичные власти могут отменить масочный режим к лету.