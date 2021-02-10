Россиянка выжила после 10 часов под свалившимся с крыши снегом

10.02.2021, 11:10, Разное

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Жительница Новокузнецка провела 10 часов под снегом, который сошёл с крыши и засыпал её. Женщине чудом удалось выжить.

Тревогу забила её мать, которая заподозрила неладное, когда дочь не вернулась с дачи в срок. Она приехала к её дому, но обнаружила только автомобиль и вызвала спасателей. Оперативники полиции вместе с поисково-спасательной бригадой быстро поняли, что женщина находится по снегом и сумели её вызволить. Оказалось, что её спас капюшон, который не дал снегу перекрыть ей воздух. Пострадавшая была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает телеканал “360”.