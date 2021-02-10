Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию «послушной» страной

10.02.2021, 11:04, Новости дня

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Запад пытается сделать Россию «послушной» страной и удобной территорией для продвижения своих собственных интересов, эти попытки все ожесточеннее, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Обстановка на мировой арене вы видите, как развивается. Любые попытки РФ стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету «послушными», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам Запад хочет «нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традиция».

«И хотят, чтобы РФ по большому счету была «удобной» территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической. Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», – добавил он.

По словам Лаврова, сила, знания и опыт российских дипломатов с опорой на мудрость предшественников необходимо самым активным образом задействовать для настойчивого продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом России.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

День дипломатического работника отмечается в РФ 10 февраля. Профессиональный праздник российских дипломатов отмечается с 2002 года. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе. Возглавил первый в истории нашей страны орган внешних сношений дьяк Иван Висковатый.