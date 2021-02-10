 

Мнение: Размен

10.02.2021, 10:50, Разное
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Bloomberg опубликовал статью под заголовком «Турция сигнализирует США о готовности пойти на компромисс по С-400»

В беседе с Bloomberg два турецких официальных лица (которые ответили на вопросы агенства анонимно) заявили следующее:

«Мы готовы пойти на уступки по С-400, чтобы обеспечить будущие поставки запчастей для американских систем вооружения и избежать ущерба для своей экономики. Одна из таких уступок — ограниченное использование С-400, но в ответ мы хотим, чтобы США перестали сотрудничать с YPG (курдские "Отряды народной самообороны" в Сирии, аффилированные с запрещенной в Турции РПК).»

Собственно, об этом и шла речь с самого начала. Эрдоган цинично попользовался своим "другом" Владимиром, заказав С-400, чтобы шантажировать этой сделкой США. Предмет шантажа – отказ США от поддержки курдских левых группировок в Сирии. Что для Эрдогана является одной из стратегических целей войны в Сирии.

Теперь Эрдоган предлагает Байдену – мы убираем С-400 за печку, а вы заканчиваете шашни с курдами. Но С-400 будут оставаться за печкой ровно до той минуты, пока вы будете придерживаться джентльменского соглашения.

В активе Эрдогана в таком случае – размораживание контракта с США на поставку запчастей и обслуживание американских самолетов и существенное сужение возможностей курдов. То есть – Турция существенно улучшает свои позиции. А друг Владимир может в очередной раз утереться: игра в высшей лиге – не по его скромному интеллекту.

Источник: Эль Мюрид



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