 

Фильм Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи!” вошел в шорт-лист “Оскара”

10.02.2021, 10:48, Разное
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В июле прошлого года стало известно, что в основную программу Венецианского кинофестиваля попал фильм Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи!”. В сентябре создатель картины лично представил ее в рамках киносмотра, получив специальный приз, а сегодня стало известно, что картина вошла в шорт-лист премии “Оскар”.

Кадр из фильма “Дорогие товарищи!”В шорт-лист в категории “Иностранный художественный фильм” вошли 15 картин. Среди них – датская “Еще по одной”, французская “Ты и я”, гватемальская “Ла Йорона”, чилийская “Агент — крот”, норвежская “Надежда”, чешская “Шарлатан”, а также работы из Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Кот-д’Ивуара, Тайвани, Мексики, Румынии и Туниса. Еще одна российская картина — “Гунда” режиссера Виктора Косаковского — вышла в короткий список претендентов на “Оскар” в номинации “Лучший документальный полнометражный фильм”.

Фильм “Дорогие товарищи!” основан на реальных событиях и рассказывает о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в фильме играет супруга Кончаловского, Юлия Высоцкая. Ее героиня – работница парткома Людмила, которая отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе гастронома и вполне искренне возмущается поведением недовольных коллег на заводе. Однако, когда во время одного из столкновений на площади пропадает ее дочь-подросток, взгляд Людмилы на происходящее меняется.

Кадр из фильма “Дорогие товарищи!”



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