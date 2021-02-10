 

Певец Шура похудел на 35 килограммов

10.02.2021, 10:38, Разное
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45-летний певец Шура пояснил поклонникам, что похудел на 35 килограммов. Он приятно удивил в соцсети Instagram своим лицом, на котором впали щеки.
Певец Шура поразил фанатов своим преображением. Оказывается, российский исполнитель боролся с серьезной болезнью. Однако Шура все равно рад таким результатам похудения, поскольку полным он себе совершенно не нравился. При наличии лишних килограммов певцу было сложно наклоняться, присутствовала постоянная одышка.

На новом снимке Шура выглядит истощенным, его лицо приобрело совершенно иные очертания. Фанаты начали задавать вопросы по поводу похудения, а артист ответил, что перенес серьезную операцию. После хирургического вмешательства певец питался одними детскими пюре, употребляя по одной ложке продукта. Такие действия пришлось совершать, поскольку оказалась удалена большая часть желудка.

У Шуры во время проведения планового медобследования врачи диагностировали грыжу на желудке. Операция длилась 2,5 часа, а проводили ее сразу 12 хирургов. Сейчас артист чувствует себя прекрасно.



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