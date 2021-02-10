 

Disney закрывает свою студию, создавшую “Ледниковый период”

10.02.2021, 10:32, Новости дня
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Компания Disney закрывает студию Blue Sky Studios, которая наиболее известна своей франшизой “Ледниковый период”. Об этом 9 февраля сообщило издание Deadline, ссылаясь на заявление компании.

Студия прекратит свою работу в апреле, из нее уволят 450 сотрудников. Variety пишет, что их могут устроить в двух других анимационных подразделениях The Walt Disney Company – Walt Disney Animation Studios и Pixar.

Представитель студии сообщил Deadline, что решение о закрытии было принято “учитывая текущие экономические реалии”.

Как отмечает Variety, пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб Disney, учитывая, что компания полагается на посещаемость тематических парков и крупный мировой кинотеатральный бизнес, которому для выживания нужны открытые кинотеатры. Один человек, знакомый с ситуацией, сказал, что содержание третьего анимационного лейбла в условиях пандемии стало невозможным.

Blue Sky Studios была основана в 1987 году. В 2017 году Disney купила ее у компании 21st Century Fox. Студия выпустила 13 полнометражных мультфильмов, в том числе пять частей франшизы “Ледниковый период”. Последний анимационный фильм студии – “Камуфляж и шпионаж” – вышел в 2019 году.

Deadline отмечает, что библиотека фильмов и интеллектуальные права Blue Sky Studios останутся в собственности Disney.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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