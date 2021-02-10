 

В Киеве из-за сильного снегопада ввели оперативное положение для транспорта

10.02.2021, 10:32, Новости дня
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Коммунальное предприятие “Киевпастранс” из-за сильного снегопада ввело в столице оперативное положение для общественного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

“Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями. Движение транспорта без соблюдения графика движения”, – говорится в сообщении.

Пресс-служба “Укравтодора” сообщает, что ухудшение погоды наблюдается и в других регионах. Значительный, местами сильный снег (прирост снега 5–10 см) в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха -5…-7°С.

Снег с дождем, местами ледяной дождь наблюдается в Винницкой, Киевской областях. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное.

На перевальных участках дорог Львовской и Ивано-Франковской областей снег (за ночь от 10 до 25 см), в Закарпатской – дождь. Покрытие дорог местами заснеженное и мокрое соответственно. Температура воздуха 0…-4°С.

Непогода в Украине продолжается уже третий день. С 8 февраля в столице действует ограничение въезда для крупногабаритного транспорта. 9 февраля киевским полицейским приходилось вытаскивать машины из снежных завалов с помощью БТРов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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