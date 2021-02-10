Мнение: Свет фонариков хомячков Навального испугал Путина до предела!

10.02.2021, 10:24, Разное

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Тут такое дело – а оппозиция в России "фсио". Бессовестный Явлинский наехал на Навального. Бессовестный Слепаков наехал на хомяков Навального. А забавный и милый плюшевый Волков – предложил навальняткам, в качестве борьбы – посветить 14 февраля фонариками в небо. Ребята, вы правда не чувствуете – какие вы мудаки?Среди моих друзей, хотя я стараюсь с ними эти темы теперь не затрагивать – царит уныние. Кто-то, как обычно, делает вид, что он не при делах. Кто-то, говорит – что понял, что надо валить в "тыл" – ибо это война. Дезертиры везде одинаковы всегда, наша редакция просит по этому поводу поставить им песню группы "Ария".

И есть третий тип – которые огрызаются, которые продолжают обвинять кругом всех подряд – не замечая, что все уже кончилось. Не навсегда, конечно, денег пока на Западе хватает. Но именно, что оппозиция в России "фсио". Ибо фонариками в небо – значит? А завтра, что? Встанете дома на тубуретку и расскажите в пустоту стишок?

Я уже не помню, умели ли когда-нибудь думать "думающие люди", потому что из моих воспоминаний – там были одни мантры, агитки, ненависть, презрение, подхалимаж и т.д. В общем, это и раньше секта была – но сегодня совсем уже религия для дебилов. Кто не скачет – тот Путин. Кто не посветит фонариком 14 февраля – тот Путин. Дальше что? Кто не наложит в штаны? Я поддерживаю. Всемерно.

Одно жалко, как много действительно хороших людей – реально остались за бортом. Стали унылыми и нервными дебилами. А могли бы приносить пользу стране.

Но, с другой стороны, мудаков пересчитали. И опять же – теперь вся страна видит, что у нас их, конечно, в цифрах – много, но в процентном отношении ко всему населению – пшик. И часть, есть шансы, еще повзрослеет.

Давайте делать ставки – что еще придумают дегенераты для победы над Путиным и для постройки прекрасной России будущего? Я теряюсь.

Счастья вам.