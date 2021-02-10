В ВОЗ призвали не радоваться снижению новых случаев COVID-19

10.02.2021, 10:16, Разное

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Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не расслабляться в связи со снижением новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. На прошлой неделе ковидом заболели 3,1 миллиона человек по всему миру, что на 17% меньше, чем неделей ранее.

Это стало самым низким показателем с конца октября – начала ноября 2020 года. Количество смертельных случаев также падает: за минувшую неделю зафиксировали 88 тысяч летальных исходов, что на 10% ниже, чем две недели назад, сообщает “Москва 24”.

Однако наряду с этим растёт число стран, где выявлены новые, более опасные и заразные штаммы коронавируса. Так, “британский” штамм обнаружили в 86 странах, а “южноафриканский” – в 44 странах, передаёт РИА ФАН.