Малышева призвала не бояться мутаций коронавируса
10.02.2021, 10:11,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Британская мутация коронавируса не должна быть опасна, поскольку смертность от нее составляет всего 0,4%, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.
Медик сообщила в Instagram, что британская мутация COVID-19 не должна быть опасна, поскольку смертность от нее составляет всего 0,4%. При этом в целом смертность от коронавируса оценивается в 1,15%. Поэтому, считает Малышева, британский штамм в три раза слабее.
Она объяснила, что мутации COVID-19 происходят из-за того, что вирусу нужно проникать в клеточный геном. «Мутируют и другие вирусы, причем у гриппа этот процесс идет значительно активнее», – сказала врач.
Малышева отметила, что российская вакцина против коронавируса остается эффективной в борьбе с «британским» штаммом. Она призвала не реагировать на псевдосенсации и анализировать факты.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
Смотреть комментарии → Комментариев нет