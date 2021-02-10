 

Малышева призвала не бояться мутаций коронавируса

10.02.2021, 10:11, Новости дня
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Британская мутация коронавируса не должна быть опасна, поскольку смертность от нее составляет всего 0,4%, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.

Медик сообщила в Instagram, что британская мутация COVID-19 не должна быть опасна, поскольку смертность от нее составляет всего 0,4%. При этом в целом смертность от коронавируса оценивается в 1,15%. Поэтому, считает Малышева, британский штамм в три раза слабее.

Она объяснила, что мутации COVID-19 происходят из-за того, что вирусу нужно проникать в клеточный геном. «Мутируют и другие вирусы, причем у гриппа этот процесс идет значительно активнее», – сказала врач.

Малышева отметила, что российская вакцина против коронавируса остается эффективной в борьбе с «британским» штаммом. Она призвала не реагировать на псевдосенсации и анализировать факты.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти. 



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