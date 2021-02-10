СК потребовал заочно арестовать Леонида Волкова

10.02.2021, 10:11, Новости дня

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Следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте главы сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ», – сказали ТАСС в Басманном суде, который будет рассматривать ходатайство следствия.

В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию России. По данной статье Волкову грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.