 

СК потребовал заочно арестовать Леонида Волкова

10.02.2021, 10:11, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте главы сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ», – сказали ТАСС в Басманном суде, который будет рассматривать ходатайство следствия.

В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию России. По данной статье Волкову грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Директора центра подготовки сборных команд РФ задержали по делу о растрате

05.01 / Стало известно о нелегальной вакцинации от COVID украинских чиновников

19.10 / Добровольцы навестили жителей Рязанской области после ЧС

05.02 / Мировые продажи ноутбуков выросли на 70%

24.08 / Владимир Зеленский: создать страну мечты мы можем только вместе 

17.10 / Российские астрономы вычислили расстояние до 18 карликовых галактик

17.09 / У россиян возникли сложности с погранконтролем в Марокко

31.08 / Суд Татарстана оштрафовал посадившую за руль шестилетнего ребенка женщину

31.08 / Зоозащитник объяснил необходимость запрета конфискации домашних животных за долги

24.08 / Компания Microsoft начала тестировать очередную новую версию Windows 10

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска