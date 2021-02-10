Главу секты «Ученики Христа» отправили на лечение после убийства ребенка

10.02.2021, 10:11, Новости дня

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Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение руководителя секты «Ученики Христа» Земфиру Гайнуллину, которую обвиняют в пособничестве убийства ребенка, информирует пресс-служба регионального управления СК.

В сообщении на сайте СК указывается, что «фигурантке назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением».

Гайнуллина обвинялась по восьми статьям УК РФ, в числе которых создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, подстрекательство к истязанию несовершеннолетних и пособничество в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Следствие считает, что женщина создала секту, деятельность которой была сопряжена с насилием и иным причинением вреда здоровью людей. В соответствии с учением она требовала от родителей подвергать детей телесным наказаниям за нарушение установленного ею порядка.

Один из участников ее секты Иван Казанцев, следуя учению, систематически наносил своим несовершеннолетним сыновьям побои, совершал иные насильственные действия, после чего убил младшего мальчика. На минувшей неделе суд также освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение.

Тело мальчика нашли утром 28 ноября 2019 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. По данным СМИ, убийство ребенка совершил отец, который хотел изгнать из него бесов, а глава секты Гайнуллина якобы пыталась воскресить ребенка и помогла скрыть его тело.

Следственный комитет позднее опроверг данные СМИ об убийстве ребенка в ходе ритуала экзорцизма: по данным СК, мотив был более прозаическим – «личная неприязнь», передает РИА «Новости».

Подозреваемого задержали в Уфе при попытке скрыться в другом регионе. Отец мальчика заявлял, что «у него нет дома на земле», и что он «верит только Иисусу Христу».