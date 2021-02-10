 

В РФ разработан новый аппарат ИВЛ с функцией безопасной томографии

10.02.2021, 10:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех разработал первый в РФ аппарат искусственной вентиляции легких с функцией безопасной томографии.

«Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех разработал аппарат искусственной вентиляции легких, который одновременно с поддержкой дыхательных функций может осуществлять томографию органов грудной клетки и ежеминутно отслеживать их состояние… Российских аналогов устройства на данный момент не существует», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха. 

Отмечается, что аппарат «АИВЛ-01» предназначен для проведения искусственной вентиляции легких взрослых и детей старше года в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Особенностью данного аппарата является наличие модуля электроимпедансной томографии, что позволяет визуализировать наполнение легких в процессе дыхания, оценивать степень их поражения – в том числе при вирусных пневмониях.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, «новая разработка – это действительно прорывной продукт, который не имеет аналогов на российском рынке».

В Ростехе также добавили, что планируется выпуск как аппаратов ИВЛ со встроенным томографом, так и томографа как самостоятельного изделия. При этом прибор со встроенным томографом отличается компактностью. Это позволяет контролировать качество вентиляции легких без переключения между аппаратом ИВЛ и томографом и использовать прибор не только в стационаре, но и при транспортировке пациентов. Опытный образец аппарата уже изготовлен, ведутся технические испытания для его регистрации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к регистрации в РФ готова новая тес-система, способная выявить британский штамм коронавируса. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / “Третьей попытки не будет”. В ЦИК Украины сообщили, как на местных выборах испорченный бюллетень обменять на новый

02.12 / COVID-19 в Украине. За сутки выздоровело больше людей, чем заболело

03.02 / DE – «маяк надежды для всего мира» — в Британии скончался 100-летний ветеран, собравший миллионы на борьбу с коронавирусом

10.10 / Литвин назвал Кравчука “патентованной политической проституткой”

14.12 / Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

02.01 / Гозман: Простой тест на эффективность российской пропаганды

04.02 / “В этот день хочу сделать вот такую хрень”. В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео

27.10 / В Украине подводят итоги местных выборов, на Луне нашли воду. Главное за день

28.10 / Минветеранов разработало концепцию формирования позитивного образа участников войны на Донбассе

18.12 / В МВФ рассказали, когда миссия Фонда начнет первый пересмотр соглашения с Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска