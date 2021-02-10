В РФ разработан новый аппарат ИВЛ с функцией безопасной томографии

10.02.2021, 10:04, Новости дня

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Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех разработал первый в РФ аппарат искусственной вентиляции легких с функцией безопасной томографии.

«Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех разработал аппарат искусственной вентиляции легких, который одновременно с поддержкой дыхательных функций может осуществлять томографию органов грудной клетки и ежеминутно отслеживать их состояние… Российских аналогов устройства на данный момент не существует», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха.

Отмечается, что аппарат «АИВЛ-01» предназначен для проведения искусственной вентиляции легких взрослых и детей старше года в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Особенностью данного аппарата является наличие модуля электроимпедансной томографии, что позволяет визуализировать наполнение легких в процессе дыхания, оценивать степень их поражения – в том числе при вирусных пневмониях.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, «новая разработка – это действительно прорывной продукт, который не имеет аналогов на российском рынке».

В Ростехе также добавили, что планируется выпуск как аппаратов ИВЛ со встроенным томографом, так и томографа как самостоятельного изделия. При этом прибор со встроенным томографом отличается компактностью. Это позволяет контролировать качество вентиляции легких без переключения между аппаратом ИВЛ и томографом и использовать прибор не только в стационаре, но и при транспортировке пациентов. Опытный образец аппарата уже изготовлен, ведутся технические испытания для его регистрации.

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