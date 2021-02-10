Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые стали родителями

10.02.2021, 9:56, Разное

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Осенью прошлого года 30-летняя принцесса Евгения опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное фото детских пинеток с подписью: “Мы с Джеком так взволнованы по поводу начала 2021 года”, а немного позже Букингемский дворец объявил, что внучка королевы Елизаветы, дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон и ее супруг впервые станут родителями. Вчера Евгения сообщила радостную новость – она родила сына.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыномБританские СМИ сообщили, что принцесса Евгения вечером, 8 февраля, отправилась в Портлендскую больницу, где родилась сама, и в 8:55 утра 9 февраля родила сына весом 3 килограмма 600 граммов. Букингемский дворец сообщил о пополнении в семье на официальной Instagram-странице. Если для опального принца Эндрю это первый внук, то для его матери, королевы Елизаветы II, уже девятый правнук:

Принцесса Евгения благополучно родила мальчика. Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, а также первый внук герцога Йоркского. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо.

Принцесса Евгения и Джек БруксбэнкНапомним, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии и с тех пор не расставались. Летом 2016-го британские СМИ писали о помолвке пары, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя 1,5 года – о том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го.

Джек преподнес Евгении обручальное кольцо с сапфиром падпараджа из Шри-Ланки, окруженным бриллиантами. При разработке его дизайна ювелир вдохновлялся обручальным кольцом матери принцессы – Сары Фергюсон, герцогини Йоркской. Помолвка Евгении и Джека состоялась в начале января в Никарагуа.

Их свадьба состоялась 12 октября 2018-го. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где весной венчались Меган Маркл и принц Гарри: невеста прибыла туда в Rolls-Royce Phantom VI в платье Peter Pilotto. На торжестве выступили Андреа Бочелли и Королевский филармонический оркестр. Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк пригласили на праздник более 800 близких и друзей.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк