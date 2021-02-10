Иммунная память оказалась важнее антител при сопротивлении COVID-19

10.02.2021, 9:46, Разное

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Иммунолог из Израиля Полина Степенская пояснила о том, что иммунная память является важнее антител в случае оказания сопротивления COVID-19. Если будут появляться новые мутации коронавируса, станет работать именно ее механизм, поскольку существующие вакцины потеряют эффективность.

На сегодняшний день отсутствуют причины в том, чтобы сомневаться в эффективности вакцин, поскольку все основные мутации COVID-19 известны. Иммунная система встречается с коронавирусом в этот раз, в дальнейшем столкновение с инфекцией должно проходить легче, поскольку уже сформируются клетки памяти.

Во многих странах мира, в том числе в РФ, уже стартовала массовая вакцинация населения. Что касается Израиля, где работает Полина Степенская, то там используется препарат от компании Pfize. Страна считается лидером в мире по вакцинации, поскольку уже привито более 60% населения. Укол разрешается делать всем гражданам, кроме детей.

Источник: 1prime.ru