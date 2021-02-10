Диетолог Малышева рассказала о диете при мочекаменной болезни

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10.02.2021, 9:46, Разное
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Диетолог Мария Малышева пояснила о том, какую диету нужно соблюдать при мочекаменной болезни. По ее словам, некоторая пища наносит вред организму, но есть и та, которая лечит.
Когда появляется покалывание в почках, то вероятно, что там уже образовались камни. Важно не затягивать с визитом к врачу и сдачей анализов, чтобы получить своевременное лечение. Зачастую терапия требует корректировки питания.

Камни могут быть уратными, они появляется из-за переработки пуринового или же азотистого основания, этому способствует кислая моча. В основном проблема дает о себе знать из-за неправильного питания. Камни в почках образуется, если человек ест много мяса и бульонов, субпродукты, сельдь, шоколад, малину и довольно много копченостей.

Чтобы улучшить свое состояние здоровья, рацион должен быть богат витаминами групп А и В, цинком, магнием. Это значит, что нужно есть различные крупы, фрукты, ягоды, сухофрукты, яйца и овощи. Также полезно пить щелочную минеральную воду или же жидкость с лимоном, которая к тому же поможет снизить вес.

Оксалатные камни появляются из-за осуществления реакции кальция и щавелевой кислоты. Если человек привык есть петрушку, сельдерей, щавель, редис и имеет такую проблему, то от данных продуктов придется отказаться. Вместо этого важно отдать предпочтение морской рыбе, рису, твердым сортам пшеницы, пище, богатой магнием и В6.

Фосфатные камни образуется в щелочной среде. Чтобы улучшить свое состояние здоровья, нужно отказаться от молока, сыров, кунжута, икры и рыбы.



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