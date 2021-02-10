Xiaomi намерена удешевить смартфоны

10.02.2021, 9:44, Новости дня

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Как сообщили представители китайской компании Xiaomi, новые смартфоны, выпускаемые в линейке Redmi Note 10, станут значительно дешевле аналогов, предлагаемых конкурентами. Производитель пытается внедрить новую маркетинговую политику.

Основной задачей является привлечь внимание покупателей к продукции, которая не уступает по своим потребительским качествам и техническим характеристикам лучшим мировым образцам, намекают в Xiaomi.

Новые гаджеты должны поступить на мировой рынок до конца февраля. В десятой линейке Redmi Note будут представлены три модели умных мобильников. Однако только флагман здесь станет обеспечивать поддержку 5G, две младшие версии останутся с четвертым поколением передачи данных.