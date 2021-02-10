В операционной системе Windows 10 появится отслеживание использования камеры

10.02.2021, 9:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты компании Microsoft решили добавить в операционную систему еще одну важную функцию, которая наверняка заинтересует большую часть обычных пользователей. Ведь не секрет, что многие боятся несанкционированной слежки за собой через видеокамеры компьютеров и смартфонов.

Теперь на панели задач Windows появится специальный значок, на котором схематически изображена видеокамера. Кликнув на него, вы узнаете, какие из приложений связаны с устройством и какие используют его в тайне от вас.

Как сообщают эксперты, данная функция появится в новой версии ОС Windows 10X, которая сейчас проходит очередную фазу тестирования. Вскоре ее предложат в очередном патче обновлений для уже установленных «десяток».