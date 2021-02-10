 

В операционной системе Windows 10 появится отслеживание использования камеры

10.02.2021, 9:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты компании Microsoft решили добавить в операционную систему еще одну важную функцию, которая наверняка заинтересует большую часть обычных пользователей. Ведь не секрет, что многие боятся несанкционированной слежки за собой через видеокамеры компьютеров и смартфонов.

Теперь на панели задач Windows появится специальный значок, на котором схематически изображена видеокамера. Кликнув на него, вы узнаете, какие из приложений связаны с устройством и какие используют его в тайне от вас.

Как сообщают эксперты, данная функция появится в новой версии ОС Windows 10X, которая сейчас проходит очередную фазу тестирования. Вскоре ее предложат в очередном патче обновлений для уже установленных «десяток».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Губернатор Висконсина задействовал Национальную гвардию на фоне протестов

28.10 / Пусть 2020 год поскорее закончится. В Украине зарегистрировали петицию об отмене перевода часов

09.07 / «Российского шпиона» в Японии приговорили к принудительным работам

06.07 / В Эстонии перезревает клубника. В отсутствие украинских сезонных рабочих к уборке планируют привлечь заключенных

07.07 / Золотовалютные резервы Украины выросли до восьмилетнего максимума

21.01 / Путин потребовал вновь обсудить проблему с ростом цен на продукты

14.12 / В России разрабатывают вакцину от коронавируса для животных

06.02 / В Ингушетии угарным газом отравились семеро детей

04.12 / Появились жалобы на слишком быструю разрядку смартфона iPhone 12 Pro

14.11 / Сторонники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска