Турция намерена к концу 2023 года запустить ракету на Луну

10.02.2021, 9:40, Новости дня

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Турция планирует к концу 2023 года запустить в космос ракету собственного производства, которая совершит жесткую посадку на Луне, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии презентации национальной космической программы 9 февраля. Его цитирует агентство “Анадолу”.

Основная и самая важная миссия программы заключается в первом контакте с Луной в год столетия Турции, сказал Эрдоган.

Турецкий лидер надеется на успех реализации дорожной карты национальной космической программы, которая, по его утверждению, выведет страну в высшую лигу глобальной космической гонки. В числе целей космической программы Эрдоган отметил необходимость создания бренда, способного конкурировать на мировой арене в области разработки спутников нового поколения. Он подчеркнул, что Турция планирует создать космодром и обеспечить себе доступ в космическое пространство.

Также он счел необходимым повысить конкурентоспособность страны в космосе за счет инвестиций в космическую метеорологию. Турция будет повышать эффективность астрономических наблюдений и отслеживания космических объектов с Земли, сказал он в своем выступлении.

Президент также сообщил, что в стране будет создана зона развития космических технологий, которая будет привлекать отечественных и иностранных инвесторов. Он констатировал, что за последние 18 лет Турция выделила 2,1 миллиарда лир ($300 млн) на 56 проектов, связанных со спутниками, космосом, системами запуска и космическим оборудованием.

Турция входит в число 30 стран мира, которые имеют собственные спутники на орбите Земли. В январе этого года американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Türksat 5A. Таким образом, Турция запустила в космос четыре своих спутника.

Эрдоган 8 января говорил о планах запустить в 2022 году первый телекоммуникационный спутник Türksat 6A и спутник дистанционного зондирования Земли İmece, сообщало “Анадолу”.

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