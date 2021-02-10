Байден может получить доступ к разговорам Трампа и Путина – СМИ

10.02.2021, 9:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

45-й президент США Дональд Трамп скрывал детали содержания телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако действующий глава государства Джо Байден имеет доступ к ним, сообщила 9 февраля газета Politico, ссылаясь на источники.

Один из экс-сотрудников Службы нацбезопасности, близкий к Байдену, сообщил, что приоритетом национальной безопасности является выяснение того, что Трамп сказал Путину за четыре года его пребывания у власти.

Как отмечает газета, сами звонки не записывались, однако некоторые помощники тогдашнего американского лидера, как правило, слышали переговоры и записывали детали разговора. Именно эту информацию, которая, согласно закону передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена.

В Белом доме не стали комментировать, ознакомился ли Байден с содержанием бесед. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.

Трамп был президентом с января 2017 года. Осенью 2020-го он проиграл выборы Байдену и 20 января этого года тот вступил в должность.

В отношении Трампа сейчас запущен процесс импичмента, за который Палата представителей проголосовала на заседании 13 января. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам из-за штурма его сторонниками Капитолия.

9 февраля Сенат США поддержал конституционность импичмента Трампа.

И хоть Трамп уже не является президентом США, но если он будет признан виновным, то Сенат сможет забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

—