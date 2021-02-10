В Конгрессе США появился законопроект о запрете признавать оккупацию Крыма Россией

10.02.2021, 9:40, Новости дня

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В Конгрессе Соединенных Штатов 8 февраля появился законопроект под номером H.R.922, которым предлагается запретить правительству страны признание российской аннексии Крыма, говорится в карточке законопроекта на сайте Конгресса.

Документ инициировал демократ, член Палаты представителей Джеральд Коннолли. Законопроектом предлагается официально запретить правительству США признание претензии Российской Федерации на суверенитет над Крымом.

Проект закона уже направили на рассмотрение в комитет Палаты представителей по иностранным делам. К 10 февраля текста законопроекта в публичном доступе не было.

В марте 2019 года комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США рассматривал законопроект, запрещающий совершать какие-либо действия по признанию оккупированного Крыма территорией России. Тогда законопроект получил поддержку 427 конгрессменов.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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