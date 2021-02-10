 

В Госдуме озвучили три способа повышения пенсий россиянам

10.02.2021, 9:24, Разное
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Миронов отметил, что его партия регулярно составляет проект альтернативного бюджета, в котором указывает на иные источники доходов государства. По словам политика, в настоящее время федеральный бюджет подразумевает для социальных выплат Пенсионного фонда лишь три миллиарда рублей из необходимых восьми.

В интервью Ura.ru он рассказал, что ещё два миллиарда могла бы принести отмена льгот для экспортёров сырья. Эти деньги можно было бы выделить непосредственно на пенсии. Кроме того, Сергей Миронов предложил повысить до 22% пенсионные взносы для лиц с доходом более 1,46 миллиона рублей в год. По мнению политика, к ним относятся крупные предприниматели, чиновники и высшее руководство государственных корпораций, которые зарабатывают десятки, если не сотни миллионов рублей, но платят гораздо меньшие взносы, чем другие россияне.

Третьим способом повышения пенсий лидер “Справедливой России” считает снижение непрофильных расходов Пенсионного Фонда России. Миронов обратил внимание, что организация тратит много денег на большие зарплаты руководству, на аренду дорогой недвижимости для отделений и на рекламу. Эти средства было бы целесообразнее направить непосредственно на выплаты пенсий россиянам, пишет Life.ru.



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