 

Названы самые опасные места для размещения роутера в квартире

10.02.2021, 9:12, Новости дня
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Размещать роутер для раздачи Wi-Fi в квартире можно только в нежилых помещениях, подальше от рабочего или спального места, сообщил руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По словам эксперта, сертифицированные роутеры для домашнего использования должны быть безопасны, однако некоторое воздействие они все же способны оказывать. Ястребцев отметил, что некоторые люди ставят роутер на рабочее место, мотивируя это тем, что им нужно быстрое соединение для работы. Однако, по словам специалиста, излучение от роутера создается в радиусе трех метров, передает радио Sputnik. 

«Также плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг», – подчеркнул эксперт. По его словам, роутер лучше всего разместить в коридоре, в двух-трех метрах от жилых помещений.

Ранее газета ВЗГЛЯД отвечала на вопрос, как проверить и увеличить скорость домашнего интернета. 



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