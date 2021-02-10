Захарова рассказала о трудностях российских дипломатов за прошлый год

10.02.2021, 9:12, Новости дня

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Российские дипломаты столкнулись в прошедшем году с глобальными вызовами, но они справляются с ними, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в День дипломатического работника.

«От праздника до праздника произошло очень много всего, и в том числе изменений нашей работы. Она стала, я не могу сказать, что виртуальной, но во многом перешла именно в онлайн-формат: это проведение дистанционно переговоров – и многосторонних заседаний, и двусторонних контактов. Это, оказывается, стало возможно», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, значительная часть коллектива МИД до сих пор работает на удаленке. Также рабочий процесс изменился и для российских дипломатов за рубежом.

«Если раньше нужно было только запросить страну пребывания о визе для дипломата, разрешении на его работу и дальше все остальное решалось автоматически – покупался билет на самый ближний рейс, а человек уезжал, то на сегодняшний день нужно состыковывать очень много деталей. Вообще начинать с того, а есть ли рейс в эту страну», – отметила Захарова, отметив, что многие дипломаты «зависли на целый год» и не могут вернуться домой.

Дипломат рассказала, что даже если сотруднику посольства удается прибыть в страну, он попадает под карантинный режим, из-за этого российские дипломаты не могли приступить к исполнению своих обязанностей от нескольких дней до трех недель.

По словам Захаровой, дипломаты оказались в ситуации глобального локдауна, которая длилась около пяти месяцев. Также прошедший год принес дипломатам и огромный массив документов, с которыми нужно было работать.

«Это и международное сотрудничество по борьбе с пандемией, это и тема вакцинной дипломатии. Очень надеюсь, что тема вакцинной войны ушла в прошлое и мы перешли к теме вакцинной дипломатии. Это и борьба с фейками на совершенно новом уровне, это деятельность международных структур и организаций, которые тоже стали работать по-другому: это не очные заседания во многом, а либо заочные, либо в онлайн-формате», – отметила она.

Ранее глава МИД страны Сергей Лавров в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника заявил, что РФ является «одним из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства».