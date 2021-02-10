Был ли Петр Первый масоном? Зачем масонам нужна Россия?

10.02.2021, 9:02, Разное

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Когда Петр Первый в 1697 году (в возрасте 25 лет) поехал в Европу в составе Великого посольства, у него была печать, которую он не случайно взял в это путешествие. Если мы посмотрим на нее, то мы увидим, что на ней есть надпись, характерная для масонских обществ. Надпись эта состоит из слов: “Аз есть в чину учащихся, и учащего мя требую”.

Это ритуальная фраза, которую произносит новообращенный масон при вступлении в масонскую ложу. Когда он приходит на заседание ложи, его спрашивают “Зачем ты явился?”. И тогда он произносит именно эту фразу: “Я учащийся, и ищу тех, кто меня научит”.

Вот такую фразу у себя на печати приказал вырезать Петр Первый. Ею он запечатывал письма к своим корреспондентам – венценосным особам Европы и их советникам, многие из которых уже состояли в масонстве. Ну а чтобы ни у кого сомнений не оставалось, на печати были изображены мастерки, циркули и прочие масонские символы. Так что стремление Петра Первого к масонству выразилось уже в таком виде, как оформление официальных писем. То, что эта печать имеет несомненное отношение к масонским символам, признают и сами масоны.

Говорят, что Петр вступил в масонство, будучи в Англии. Сохранились неофициальные свидетельство масонов конца XVIII века, о том, что Петр Первый вступил в масоны в Англии, и вернувшись в Россию, организовал здесь масонскую ложу. Хотя главой этой ложи был не он, а, как считают, приближенный к царю потомок шотландских королей Яков Брюс, сопровождавший Петра в его поездке в Европу. Русские считали его чернокнижником. Известна даже легенда о так называемой “Черной книге” Брюса, которую он якобы спрятал в Сухаревской башне. Известен и так называемый “Вечный календарь”, составленный Брюсом, и прочие его изобретения, которые производили большое впечатление на современников. Брюс и Лефорт входили в некое тайное общество “Нептуна”, которое собиралось в стенах Сухаревой башни в Москве.

Но по другой версии, масонская ложа в Москве была создана еще до поездки царя в Европу его лучшим другом Лефортом. Приближённый Петра, шотландский дворянин генерал Патрик (или Пётр) Гордон был первым смотрителем ложи. Считается, что Петр был в ложе вторым смотрителем, но в этом есть большие сомнения. Во-первых, тогда ему было чуть больше 20 лет, а во-вторых, упомянутая выше печать свидетельствуем о его статусе ученика. Этой же версии придерживаются и некоторые масонские авторы. Есть и третья версия, по которой Петр вступил в масоны только в 1717 году, а первую масонскую ложу в России он создал в Кронштадте.

Однако против версии о вступлении Петра в масонство только в 1717 году есть определенные свидетельства, указывающие на то, что он стал масоном намного раньше, и к 1717 году был уже в довольно высоких степенях.

При том, что точных документальных подтверждений раннему масонству Петра не обнаружено, есть косвенные подтверждения этому. В 1711 году Петр, взамен “ученической” печати конца 17 века, приказал изготовить себе новую печать с ярко выраженными масонскими символами. Печать эта трехгранная. На ней присутствуют изображения двух колонн (символ Соломонова суда, колонны Яхин и Боаз, в трактовке масонов – Мирового храма), сам царь Петра, высекающий молотком некую скульптуру в короне (считается, что это Россия, которую царь-масон высекает из камня по своему образу и подобию), а в небе над Петром и скульптурой видно “всевидящее око” с написанном по-еврейски четырехбуквенным именем Яхве и латинской надписью “adiuvante” – “с помощью” – что составляет из еврейских и латинских слов фразу “с помощью Яхве” (высечет из России то, что надо масонам, Петр). Хотя вернее будет сказать, что дама в короне, которую высекает молотком Петр – т.н. “масонская королева”, широко известная в современном мире как нью-йоркская статуя “Свободы”, происхождение которой уходит в глубокую ближневосточную древность к богине Аштерот.

Что интересно, в 1721 году, празднуя победу в Северной войне, Петр приказал сделать медаль, на которой повторялся сюжет его печати 1711 года. Только вместо тетраграмматона в треугольнике были размещены цифры “777” – еще один важный масонский символ, означающий цифровое имя великого архитектора Вселенной – антихриста (тогда как символ истинного Бога – “888”, т.е. символ бесконечности, Его бесконечного царства, сравните с символом бесконечности в математике). Дело в том, что написание арабского числа “7” полностью совпадает с написанием на иврите буквы “вав”. Вав – шестая буква еврейского алфавита и равна числу “6”. Соответственно, в системе масонских, окультных и нумерологических понятий 777=666. А вдобавок к двум колоннам храма Соломона на медали появилась еще и арка, изображающаяся как часть Соломонова храма во втором масонском градусе посвящения.

Так или иначе, но российские масоны, считают Петра Первого основателем масонства в России, и исполняли с конца 18 века на заседаниях своих лож “Песнь Петру Великому”, сочинённую Державиным в 1778 году. Поэтому-то Петр Первый и стал у них “Великим”.

С момента создания Петром Первым масонской ложи в России, масонство играло в нашей стране роль ударного отряда мировой закулисы. Задачи тех, кто стоял за Петром Первым, а за ним, без сомнений, стояли определенные западные силы, прежде всего, имеющие отношение к Шотландии (в его окружении было много шотландцев, его мать, Наталья Нарышкина, имела шотландские корни), которая, как известно, дала миру масонство шотландского обряда. Хоть и считается, что он появился лишь в 1801 году в США, но масонство на Британских островах существует как минимум с 1648 года и в США этот обряд лишь вышел из закулисья. Известно, что степень “шотландского мастера” упоминалась в масонских документах в Лондоне уже в 1733 году, а существовала она наверняка за много лет до этого.

Задача этих масонских кругов в России была, в первую очередь в том, чтобы побороть католическое влияние при русском дворе и в России, которое шло через иезуитских агентов – выходцев из Малороссии, таких как Симеон Полоцкий (воспитатель сестер и братьев Петра Первого – царевны Софьи и других детей царя Алексея Михайловича от Марии Милославской – представительницы противной Петру партии Милославских), и других выпускников Киево-Могилянской академии. За влияние на Россию, по факту боролись две западные ветви – католическая и протестантско-шотландско-масонская. А второй задачей была трансформация России в некий придаток масонских организаций, чтобы использовать ее в решении своих экономических и политических задач. Петр Первый встал на сторону шотландско-масонской партии, отдав в ее руки реальную власть над Россией.