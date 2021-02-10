В мессенджере WhatsApp появилась новая угроза

10.02.2021, 8:48, Новости дня

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О новой угрозе для пользователей WhatsApp предупредили специалисты по кибербезопасности из Citizen Lab и Motherboard. В частности, они сообщают, что на мессенджер приходят сообщения с назойливым предложением установить программку от итальянской компании Cy4Gate.

На самом деле, с вами связываются хакеры, которые пытаются заразить ваш смартфон обычным вредоносом. Больше всего пострадавших среди владельцев iPhone.

В результате ваш WhatsApp может быть заменен поддельной копией, при помощи которой злоумышленники смогут следить за всеми вашими действиями с мобильником, утверждают специалисты. В дальнейшем гаджет могут заразить и другими более опасными вирусами. Печальные последствия всем известны.