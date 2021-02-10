На российском рынке появились твердотельные накопители семейства 870 EVO

10.02.2021, 8:48, Новости дня

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Компания Samsung представила на российском рынке новое семейство твердотельных накопителей 870 EVO. По информации производителя, базовая цена устройств начинается от 3690 рублей.

В продажу поступят несколько версий, отличающихся друг от друга объемом памяти. Самая скромная позволяет записать 250 Гб. Далее объем места для памяти увеличивается в два и более раз: 500 Гб, затем 1,2 и 5 Гб. По словам экспертов, накопители смогут успешно использовать владельцы настольных персональных компьютеров и ноутбуков.

Также на презентации разработчик сообщил, что в новых накопителях скорость передачи данных увеличена на 38 процентов по сравнению с предыдущими моделями, выпущенными ранее в той же самой компании.