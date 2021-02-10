 

В Корее разработан датчик, мгновенно определяющий наличие наркотиков в организме

10.02.2021, 8:48, Новости дня
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Южнокорейские специалисты разработали датчик, предназначенный для быстрого определения наличия наркотических веществ в организме человека. Как пояснили специалисты, он делает анализ пота, который выделяется на открытых поверхностях кожи.

Разработанная технология позволяет посылать комбинационный сигнал, а затем считывать его отражение с усилением до тысячи раз. Также здесь используются природные белки и прочие вещества, являющиеся индикаторами наличия или отсутствия наркотиков в крови.

Достаточно приложить к коже специально обработанный пластырь и просканировать его при помощи созданного электронного устройства, и вы узнаете, принимал ли человек наркотики. Экспертиза проходит очень быстро.



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