 

Штаб ООС проинформировал об обстрелах боевиков на Донбассе

10.02.2021, 8:44, Новости дня
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9 февраля пророссийские боевики три раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не фиксируют. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook. 

Незаконные вооруженные формирования России обстреливали вчера украинских военных в районе населенных пунктов Богдановка, Пески и Шумы Донецкой области. 

“На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет”, – сказано в сводке. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/860504884524675/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

По данным “Новинарні”, в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. Столько же погибших, по подсчетам журналистов, в феврале.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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