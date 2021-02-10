 

Тихановская представила белорусам план победы над Лукашенко: Коллективно давить

10.02.2021, 8:28, Разное
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Накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская разместила на своей странице в “Твиттер” публикацию, в которой рассказала сторонникам о “стратегии победы” над президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его режимом. Авторы документа отмечают, что под “победой” подразумевается освобождение политзаключенных и проведение новых выборов с участием международных наблюдателей, а также развитие демократических институтов.

В приложенном к публикации видеообращении Тихановская подчеркнула, что у оппозиции нет “волшебного плана” по смене власти. Но у белорусов есть единство, которое они должны использовать, к примеру, – для того, чтобы объединяться в профсоюзы, отстаивая интересы рабочих и рассказывая о проблемах на своих предприятиях. Кроме того, авторы документов также предложили им устраивать так называемые “итальянские забастовки” – скрупулёзное исполнение своих обязанностей, которое фактически останавливает работу компании.

Светлана Тихановская и её соратники полагают, что уже в апреле Александр Лукашенко потеряет поддержку своего же окружения. Поэтому необходимо “коллективно давить” на власть, организовывать новые протесты и противостоять государственной пропаганде. Она также отметила, что представители оппозиции разрабатывают новую конституцию страны, проект которой уже вскоре будет опубликован в открытом доступе.



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