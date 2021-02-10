 

Нефть подешевела в рамках коррекции после продолжительного ралли

10.02.2021, 8:16, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром коррекционно снижаются после семидневного роста.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,25% – до 61,06 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на WTI снизилась на 0,15% – до 58,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Оптимизм по поводу восстановления спроса по мере начала массовой вакцинации от коронавируса на протяжении недели подталкивал цены на «черное золото» вверх, приведя к годовым максимумам. За недельное ралли стоимость нефти увеличилась в среднем на 10% по обеим маркам.

Рынки теперь ожидают официальные данные американского министерства энергетики по запасам нефти в США, которые будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте запасов на 0,985 млн баррелей. При этом ранее в среду свои данные опубликовал Американский институт нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 3,5 млн баррелей.



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