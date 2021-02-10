Человеческая цивилизация может оказаться не первой на Земле

10.02.2021, 7:54, Новости дня

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По мнению ученых, человек может оказаться не первым существом на Земле, построившим высокоразвитую цивилизацию. Однако поиск ее следов затруднен из-за того, что спустя миллионы лет никакие артефакты сохраниться не могли.

И все же, если на нашей планете когда-либо существовала дочеловеческая цивилизация, хотя бы приблизившаяся до нашего нынешнего уровня, во внешней оболочке остались бы химические следы ее жизни и деятельности, поясняют ученые.

Поиском именно таких следов они и пытаются заниматься. Но сначала необходимо точно узнать обо всех изменениях, которые привносит в окружающую среду человечество. Речь идет только о тех из них, которые природа не сможет устранить спустя несколько миллионов лет.