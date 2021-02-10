 

Человеческая цивилизация может оказаться не первой на Земле

10.02.2021, 7:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По мнению ученых, человек может оказаться не первым существом на Земле, построившим высокоразвитую цивилизацию. Однако поиск ее следов затруднен из-за того, что спустя миллионы лет никакие артефакты сохраниться не могли.

И все же, если на нашей планете когда-либо существовала дочеловеческая цивилизация, хотя бы приблизившаяся до нашего нынешнего уровня, во внешней оболочке остались бы химические следы ее жизни и деятельности, поясняют ученые.

Поиском именно таких следов они и пытаются заниматься. Но сначала необходимо точно узнать обо всех изменениях, которые привносит в окружающую среду человечество. Речь идет только о тех из них, которые природа не сможет устранить спустя несколько миллионов лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Число новых случаев COVID-19 в мире снизилось впервые за осень – ВОЗ

24.01 / Из британского парламента пошел дым

15.01 / В мире: “Северный поток – 2” поставил Байдена в трудное положение

11.01 / Малышева раскрыла «великую пользу» от COVID

22.01 / «Не хотим Байдена — хотим отмщения» – в Портленде и Сиэтле прошли протесты крайне левых

21.07 / В РФ собрались запретить ношение одежды с изображением Гитлера

12.08 / Грузия не будет закрывать границу с Россией из-за вспышки коронавируса на КПП

03.07 / Соловьев дал прогноз, какой приговор вынесут Ефремову

25.06 / Названы вероятные сроки открытия кинотеатров

18.11 / Журналист Der Spiegel – «политический вандализм» Польши и Венгрии грозит ЕС распадом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска