Шредер напомнил об истории отношений РФ и Германии

10.02.2021, 7:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Санкции «никогда не работали», тем более в отношении России, сообщил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

«Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда мы имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Handelsblatt.

Он считает, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен «в скором времени», так как это «в интересах Германии, в интересах Европы». Шредер призвал не «увязывать это с какими-либо другими вопросами». Он отметил, что власти Германии ясно заявили: «Северный поток – 2» служит нашим интересам, мы хотели бы, чтобы он был достроен».

Шредер согласился с мнением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что «не следует разрушать» мосты в отношениях с Россией, поскольку Москва «слишком важна для международной политики». Бывший канцлер отметил, что РФ нужны «деньги за газ», это «важно, это взаимная зависимость».

Он подчеркнул, что «исторически, даже во времена Советского Союза, пунктуально осуществлялись поставки газа, впрочем и нефти», у Германии «никогда не было проблем с поставками из России», а у РФ – «проблем» с Берлином «при оплате». «Почему здесь что-то должно измениться?», – сообщил он, добавив, что Германия нуждается в поставках из РФ не только нефти и газа, но и других важных ископаемых, например редкоземельных материалов.