Посол призвал «не питать иллюзий» в вопросе отношений России и Великобритании

10.02.2021, 7:22, Новости дня

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Отношения РФ и Великобритании «стабилизировались на низком уровне», сообщил российский посол Андрей Келин, призвав «не питать каких-то иллюзий».

По его словам, 2020 год «не отличался какой-то активностью в дипломатии», пришлось «отменить практически все визиты» и «даже такие вещи, как гастроли Большого театра и бизнес-форум». Хотя это произошло из-за ситуации с коронавирусом, надежд на скорое улучшение взаимоотношений двух стран немного, передает ТАСС.

В Великобритании, по его словам, из РФ «продолжают рисовать образ врага», российская сторона за год «перетерпела порядка десяти голословных обвинений» – о них сначала пишут СМИ, «потом их воспроизводят в парламенте, затем частично их воспроизводят на официальном уровне в заявлениях». Келин не видит «признаков позитива во всем этом деле».

«Мы работаем в сложившихся условиях: что можем, то и делаем. В российско-британских отношениях были разные периоды, сегодня не первый тяжелый этап – можно скатиться до истории еще до Крымских войн. И тогда пресса нас ругала, и потом пресса нас ругала», – напомнил Келин, призвав не «закрывать наши отношения с Великобританией», так как «это два государства, которые всегда были, есть и будут», а «за закатом всегда наступает рассвет».

Келин обратил внимание на отсутствие межгосударственного сотрудничества по теме разработки вакцин от коронавируса, хотя на уровне компаний взаимодействие ведется. РФ «предлагала обменяться образцами и запросила образцы» анализов вакцинированных людей, но британская сторона отказалась.

Напомним, источник в британском правительстве сообщил, что Великобритания хочет сохранять диалог с Россией, в то же время воздерживаясь от нормализации двусторонних отношений. Келин заявлял, что Россия готова к нормализации отношений с Великобританией, но «навязываться не собирается».