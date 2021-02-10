Удивительная история королевского «гнома» Джеффри Хадсона

10.02.2021, 7:06, Разное

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История населена необычными людьми, которые вышли из ниоткуда, чтобы стать очень известными, и которых помнят даже спустя века. Один из таких людей был очень маленького роста, которого сегодня можно назвать карликом.

В истории этот человечек остался как, возможно, самый известный карлик, который прошел путь от игрушки королевы Англии до героя войны, убийцы, раба и изгоя.

Звали его Джеффри Хадсон, он родился в 1619 году в местечке Окхэм, графство Ратлендшир, Англия, и в раннем младенчестве выглядел самым обычным ребенком. И отец и мать у него были нормального роста, как и четыре брата и сестры.

Однако, когда Джеффри исполнился 1 год, стало ясно, что с ним что-то не то. Он практически нисколько не прибавил в росте с момента рождения. При этом он казался полностью здоровым, был активным и имел нормальное умственное развитие.

К 7 годам рост Джеффри был равен всего 18 дюймам (45 см), но выглядел он удивительно хорошо сложенным, словно и не был карликом. Внешне он был очень симпатичным и со своими светлыми локонами напоминал красивую дорогую куклу.

В 1626 году семилетнего "гнома" забрали от его родителями (по слухам выкупили) и привезли в Лондон, чтобы подарить как диковинку герцогине Бэкингемской. Там он быстро получил эпитеты "Чудо века" и "Редкость природы", а также познакомился с королем Карлом I и его женой королевой Генриеттой Марией Французской.

Королю и королеве карлика представили в чрезвычайно вычурной манере, поместив его внутрь большого пирога (после выпекания, конечно же) и подав на стол во время пышного королевского банкета. Когда блюдо поставили перед королевской четой, Хадсон выпрыгнул из пирога, одетый в миниатюрные рыцарские доспехи, и станцевал на столе.

Король и королева были необычайно удивлены и тут же захотели иметь эту "живую игрушку" в своей королевской свите. Герцогиня с улыбкой подарила им карлика.

Все это может выглядеть шокирующим, но в те времена для европейских королей держать при дворе карликов, порой даже в количестве нескольких десятков человек, казалось совершенно нормальным. Карлики использовались в качестве шутов или как носители королевских регалий, подавальщики бокалов с вином, как танцовщики, акробаты или даже как маленькие гладиаторы. Известно, что у Филиппа IV, короля Испании, при дворе содержалось около 100 карликов.

В Средние века королевские карлики находились в той же категории, что африканские рабы, мартышки в клетках или как декоративные маленькие собачки. Их нередко держали возле королевского трона, чтобы удивить иностранных гостей, а те, в свою очередь, могли подарить королю карлика в качестве диковинного подарка.

В основном это были дети крестьян, которым повезло выжить в раннем детстве с учетом огромной младенческой смертности в те времена, а потом попасться на глаза представителям местной власти. После чего карлика выкупали или просто забирали у родителей и отправляли ко двору местного графа или герцога, а оттуда, если карлик был особенно пригожим или умел выполнять фокусы и акробатические трюки, он мог попасть и в королевский дворец.

Маленький Джеффри Хадсон был таким симпатичным и милым, что королева взяла его под личную опеку и относилась к нему практически как к родному сыну. С ним очень хорошо обращались, кормили деликатесами, одевали в роскошные костюмы и куда бы королева не шла, Хадсон всегда был с ней.

Когда Хадсон стал постарше, он стал выполнять при королеве роль не только живой игрушки, но и советника, компаньона и курьера придворной почты. Королева также обеспечила, чтобы ему дали хорошее образование и выделила ему несколько личных слуг.

В то же время Хадсон никогда не забывал, что он тут всего лишь "причуда природы". В том же доме, где он спал, жила "ученая" обезьяна по кличке Паг и человек по имени Уильям Эванс, который имел рост 7 футов 5 дюймов (226 см), то есть был "диковинным великаном".

Хадсон дружил с Эвансом и вместе они часто давали представления для королевского двора, составляя невероятную разницу в росте. Правда Эванс не снискал особой славы, а вот Хадсон оказался от природы очень умным, наделенным отличным чувством юмора и чрезвычайно харизматичным. Всего за несколько лет он прославился на всю столицу.

В 1642 году в Англии разразилась гражданская война и королева сбежала в материковую Европу, прихватив с собой верного Хадсона. В какой то момент они заехали в Голландию, а когда выезжали оттуда в Англию, то Хадсон показал, что он еще и очень храбрый, когда ввязался в бой на побережье Йоркшира, выскочив перед солдатами лишь с маленьким мечом и пистолетом.

Позже он снова ввязался в бой, заполучив от других солдат прозвище "Капитан Коня" и показывая свою безмерную доблесть. За это он в итоге получил рыцарское звание и теперь его звали Сэр Джеффри Хадсон. Однако одновременно с похвалой, он получил от солдат и множество насмешек из-за своего маленького роста, и даже откровенные издевательства.

Когда королева и Хадсон снова сбежали в Европу, на этот раз во Францию, то Хадсон ввязался в дуэль и застрелил своего оппонента. Так как дуэли были запрещены, Хадсона арестовали и приговорили к смертной казни. Лишь заступничество королевы Генриентты спасло его, но когда Хадсон на корабле возвращался в Англию, на корабль напали турецкие пираты и захватили карлика в плен.

Его привезли на Варварийский берег (Северная Африка), где продали в рабство. Хадсон провел там много лет, причем какова была его жизнь в неволе практически не известно. Ясно было лишь одно, жилось ему там совсем невесело и его регулярно били. Домой в Англию ему удалось вернуться лишь в 1669 году, причем его рост за эти годы внезапно начал увеличиваться и к году своего освобождения Хадсон уже был ростом чуть выше 1 метра.

Хадсон ожидал теплого приема, но королева Генриетта вскоре скончалась, а новый король Карл II внезапно приказал арестовать карлика и бросить в тюрьму. В 1680 году его освободили, но его здоровье было так сильно подорвано, что через два года он скончался. Похоронили его как нищего в безымянной могиле.