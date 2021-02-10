 

На Филиппинах обнаружены останки носорога возрастом 700 тысяч лет

10.02.2021, 6:45, Новости дня
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Результат охоты человека, жившего еще 700 лет назад, обнаружен на Филиппинах. Ученые считают это крупным открытием, так как речь идет о носороге, зарубленном представителем древней человеческой расы еще до появления Homo sapiens.

Как оказалось, еще в то время первобытные люди использовали оружие, а также изготовляли орудия труда. Об этом говорят повреждения на останках носорога, которые еще предстоит тщательно исследовать.

По мнению ученых, им удалось обнаружить свидетельство событий, происходящих в период ранней миграции людей. Не исключено, что в результате придется переписать некоторые страницы хроник доисторической эпохи, считают эксперты. Раскопки велись на острове Лусон.



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