Мнение: Куда идет Северная Корея?

10.02.2021, 6:58, Разное

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Обзор основных идеологических и экономических тезисов озвученных на последнем съезде ТПК, которые будут определять внешнюю и внутреннюю политику Северной Кореи на ближайшие годы. Если коротко, если кто-то ожидал в КНДР Перестройки, денуклеаризации или же перехода на китайскую модель, то облом. Страна чучхэ-сонгун продолжает идти своим особым путем.

8 съезд Трудовой Партии Кореи. Чучхе и Интернационал

Восьмой съезд Трудовой Партии Кореи прошел в Пхеньяне с 5 по 12 января 2021 года. Для политической жизни КНДР съезд ТПК является ключевым политическим событием, определяющим развитие страны, которая в 2020 году столкнулась с экономическими затруднениями, обусловленными санкционным давлением и разрушением межгосударственных экономических связей вследствие пандемии COVID-19.

11 января 2021 года съезд избрал Ким Чен Ына Генеральным секретарем ЦК Трудовой Партии Кореи. В своих выступлениях Высший руководитель КНДР подчеркнул необходимость скорейшего развития атомной энергетики, металлургии и химической промышленности, современных средств коммуникации, строительной сферы.

При этом Генеральный секретарь ЦК ТПК и все участники съезда единодушно выступили за сохранение любыми средствами социалистического стиля экономического руководства, иными словами, за примат политики над экономикой. Эти и другие решения, принятые на съезде, настолько явно продемонстрировали приоритеты партийного руководства, что многие исследователи, по мнению которых КНДР основательно встала на путь экономических реформ китайского образца, вынуждены существенно скорректировать свои прогнозы, а в некоторых случаях и отказаться от них.

VIII съезд ТПК завершился исполнением «Интернационала», что имеет важнейшее символическое значение.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают основные события 8-го съезда Трудовой Партии Кореи, его решения, относящиеся к партийной и государственной жизни, изменения в уставе ТПК, уточняющие важнейшие идеологические и организационные положения.

PS. Стоит отметить, что согласно свежему отчету ООН https://www.wionews.com/world/iran-north-korea-collaborated-last-year-on-missile-development-un-report-362338, Северная Корея и Иран без лишнего шума сотрудничают в вопросах разработки баллистических ракет большой дальности. Разница лишь в том, что у Северной Кореи уже есть ядерные боеголовки для своих МБР, а у Ирана пока нет, что и опеределяет разность подходов в отношении с гегемоном.

Также заявлено, что якобы северо-корейские хакеры цинично угнали 300 млн. долларов, которые пустили на развитие ракетной программы. Ох уж мне эти северо-корейские хакеры….

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