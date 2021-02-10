Матильда МакЭлрой – медсестра, которая общалась с пришельцем из Розуэлла

10.02.2021, 7:02, Разное

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Эта загадочная история была опубликована еще в 2008 году, но до сих пор является малоизвестной даже среди уфологов. Ее рассказала женщина, которая, якобы, лично видела тела пришельцев в Розуэлле, и даже общалась с одним из них телепатически.

В декабре 2020 года на канале History вышел 3-х серийный документальный фильм, основанный на дневниках военного офицера Джесси Марселя-старшего, который был тем самым человеком, что руководил расследованием странного инцидента в Розуэлле (США) в июле 1947 года.

В своих записях Марсель указывал, в частности, что найденные в Нью-Мексико обломки "были явно не сделаны руками человека", а также что их не брало никакое сверло, а самые прочные ломались при попытке просверлить в обломках хотя бы маленькое отверстие.

После выхода этого фильма интерес к теме Розуэлла снова возрос и вскоре некоторые исследователи "откопали" еще ранее скрытую историю из Розуэлла о медсестре, которая телепатически общалась с единственным из выживших в крушении НЛО пришельцем.

Речь идет о женщине по имени Матильда О'Доннелл МакЭлрой в звании старшего сержанта медицинского отдела ВВС женского армейского корпуса (Women's Army Corps). В 2007 году 83-летняя Матильда связалась с уфологом Лоуренсом Спенсером и рассказала ему историю, которую она не хотела уносить с собой в могилу.

"Многие люди были убиты, чтобы исключить возможность раскрытия знаний, которые я помогала скрывать от общества до сих пор. Лишь небольшая горстка людей на Земле видела и слышала то, что я должно была хранить в секрете шестьдесят лет.

Все эти годы я думала, что "власть имущие" в нашем правительстве оказали мне большое доверие, хотя я часто подозревала, что власти сильно заблуждаются, считая, что их цель защитить Человечество от знания того, что разумные внеземные формы жизни не только существуют, но продолжали и продолжают агрессивно контролировать и вторгаться в жизнь каждого человека на Земле каждый день", – так начала свой рассказ Матильда.

Женщина уверяла, что она поделилась своей историей лишь потому, что буквально через несколько месяцев после этого она хочет уйти из жизни через эвтаназию и ей уже нечего терять.

По словам Матильды, в июле 1947 года она была водителем автомобиля, который вез некоего военного офицера Кавитта на место крушения неопознанного объекта, и ее специально направили сюда в качестве обученной и опытной военной медсестры.

Когда Матильда и офицер прибыли в пустыню Нью-Мексико к месту крушения, женщина увидела там обломки странного корабля и тела двух инопланетян. Один был мертвый, а второй жив и находился в сознании. Когда Матильда попыталась заговорить с живым пришельцем, то внезапно начала получить от него "ментальные образы", которые она интерпретировала как попытку телепатического общения.

Когда Матильда рассказала об этом офицеру Кавитту, тот решил продолжить этот опыт и приставил Матильду к пришельцу, чтобы она наблюдала за ними и общалась с ним, составляя полный отчет всего, что тот ей скажет или покажет. Из-за этого женщину даже повысили в звании и увеличили ей зарплату.

В процессе дальнейшего "общения" Матильда узнала, что выживший пришелец был женского пола и что ее зовут Эйрл (Airl).

"Наше общение не состояло из разговорной речи в общепринятом смысле. Действительно, у тела инопланетянина даже не было рта, через который можно было бы говорить. Наше общение было через телепатию. Сначала я не могла четко понять Эйрл. Я могла воспринимать образы, эмоции и впечатления, но мне было трудно выразить их вербально.

Как только Эйрл выучила английский язык, она смогла более точно фокусировать свои мысли, используя символы и значения слов, которые я могла понять. Изучение английского языка было для меня большим одолжением. Это было больше для меня, чем для нее".

Инопланетянка рассказала Матильде, что их миссия на Землю носила экспедиционный характер и что она являлась одновременно военный офицером, пилотом и инженером. Она поведала, что их база называется Экспедиционный корпус и находится в Поясе астероидов.

Матильда описывала внешность Эйрл как человекоподобное существо, чье тело размером с ребенка. Однако это было не реальное существо, а скорее биоробот-аватар, чьи ткани были сделаны из синтетического материала и в чье тело могло вселяться существо высшего порядка – реальный инопланетянин.

Матильда отметила, что Эйрл не дала ей никакой информации, касающейся ее языка или местоположения ее родной планеты. Она не была уверена в намерениях военных, и это заставило ее отказаться раскрывать какую-либо секретную информацию людям.

Медсестра назвала это серьезным знаком, потому что, если инопланетяне не окажутся в безопасности на Земле, то это может стать большой проблемой для людей. Эйрл назвала свою цивилизацию очень могущественной, чрезвычайно древней и, прежде всего, их единственной целью было прогрессировать.

Когда Матильда спросила Эйрл, как давно она посещает Землю, она ответила: "Задолго до появления людей".

Далее Матильда узнала следующее:

"Земля – ​​небольшая планета на границе звезды галактики. Это делает Землю очень изолированной географически от более концентрированных планетарных цивилизаций, которые существуют ближе к центру галактики. Эти очевидные факты сделали Землю пригодной только для использования в качестве зоологического или ботанического сада или для нынешнего использования в качестве тюрьмы – но не более того.

Примерно 30 000 лет назад Земля начала использоваться как свалка и тюрьма для тех инопланетных существ, которых считали преступниками или нонконформистами. Эти существа были захвачены, заключены в электронные ловушки и доставлены на Землю из различных частей "Старой Империи". Подземные станции, где держали (или держат до сих пор) этих существ, были созданы на Марсе и на Земле в горах Рувензори в Африке, в Пиренейских горах (между Испанией и Францией) и в степях Монголии".

Матильда много общалась с Эйрл, но потом в какой-то момент инопланетянка "умерла", то есть пришелец покинул свое тело-аватар. Причины этого и обстоятельства женщина не указывала или не знала.

История Матильды была опубликована в книге Спенсера "Интервью с пришельцами", вышедшей в 2008 году. Однако книга почему-то не стала каким-то особым откровением и история Матильды никогда особо не проверялась на достоверность.