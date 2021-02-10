Грета Тунберг по ошибке выложила в Твиттер инструкции своих кураторов

10.02.2021, 6:56, Разное

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Грета Тунберг по ошибке написала в Твиттере переданный ей документ, в котором ей было указано, что писать в Твиттере и какие действия предпринять в связи с жестоким восстанием фермеров в Индии.

Это точно не осталось незамеченным в Индии, и сейчас Тунберг находится под следствием по обвинению в преступном сговоре.

Грета Тунберг случайно поделилась сообщением, показывающим, что ей сказали, что писать в Твиттере о продолжающемся насильственном восстании фермеров в Индии, в результате чего в четверг, согласно сообщениям, полиция провела расследование по делу о преступном сговоре.

Список содержал серию советов о том, что публиковать, и просил ее также репостить и отметить других знаменитостей, которые писали об этом, включая поп-звезду Рианну.

Помимо бури в Твиттере, в «инструментарии», которым она поделилась, также предлагалось осветить запланированные демонстрации у посольств Индии.

Материалы кампании и шаблон для социальных сетей были созданы канадским фондом «Поэтическая справедливость», который утверждает, что является массовой группой, создающей «мероприятия, чтобы провоцировать, бросать вызов и разрушать системное неравенство и предубеждения», сообщает Times Now. Сайт группы подтверждает, что она «наиболее активно участвует в #FarmersProtest».

После удаления списка Тунберг поделился предположительно более новым «инструментарием» и сообщением: «Мы солидарны с #FarmersProtest в Индии».

Министерство иностранных дел Индии выступило с редким заявлением, в котором обвинило «иностранных лиц» и знаменитостей в «сенсационности» и «попытках навязать свою повестку дня».