Планета, похожая на Землю, находилась между Сатурном и Ураном, выяснили ученые

10.02.2021, 6:51, Разное

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Команда исследователей из университета Карнеги-Меллон нашла доказательства того, что в Солнечной системе когда-то была девятая планета, похожая на Землю.

Ученые считают, что ее орбита находилась между орбитами Сатурна и Урана.

Исследователи разработали несколько тысяч моделей эволюции Солнечной системы. Они обратили особое внимание на взаимодействие некоторых планет и выяснили, что в период своего формирования Юпитер мог сделать три оборота вокруг Солнца каждые две орбиты Сатурна. По мнению ученых, это говорит о том, что в Солнечной системе существовало еще одно космическое тело по многим параметрам похожее на Землю.

Астрофизик – руководитель исследовательской группы Мэтт Клемент считает, что моделирование помогло исследователям заглянуть в прошлое и выяснить, что положение Урана и Нептуна поменялось из-за гравитационного воздействия планеты, находящейся между ними и поясом Койпера, и непонятным образом исчезнувшей из Солнечной системы. Ученые отмечают, что в поясе Койпера самым крупным объектом считается Плутон, однако его размеры не столь велики, как пропавшая таинственная планета.

Исследователи уверены, что моделирование процессов формирования Солнечной системы поможет им обнаружить другие небесные тела, на которых могла существовать жизнь.