Компания Qualcomm представила сверхбыстрый модем 5G

10.02.2021, 6:02, Новости дня

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Snapdragon X65 – так называется новый модем для связи пятого поколения, разработка которого только что завершена в компании Qualcomm. По словам специалистов, он будет поддерживать 5G на самой большой на сегодня скорости. Однако устройство попадет на рынок только в 2022 году.

Вернее сказать, примерно через год должны выйти первый модели iPhone, которые получат сверхбыстрый модем. Затем, как сообщает разработчик, его станут устанавливать и на смартфоны под другими брендами.

Модем нового поколения сможет обеспечить интернет-соединение на скорости до 10 Гбит/с. Причем, это касается как автономных, так и неавтономных сетей. Напомним, что у прошлогоднего аналога максимальная скорость достигала только 7,5 Гбит/с.