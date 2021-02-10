На рынке появился ноутбук с семью экранами

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10.02.2021, 6:02, Новости дня
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Сразу семь складных экранов разработчик, в роли которого выступает британская компания Expanscape, установил в новом ноутбуке Aurora 7. Данное устройство эксперты называют довольно-таки странным. При отличных основных технических характеристиках оно способно работать в автономном режиме всего один час. Но удивляться не чему. Семь экранов все-таки требуют много энергии.

На самом деле, ноутбук можно использовать как рабочую станцию-трансформер, которую легко перенести с одного места на другое. Вряд ли речь идет о широком круге пользователей.

В компьютере установлен процессор Intel Core i9-9900K. Объем оперативной памяти составляет 64 Гб, а основной диск позволяет записать на себя 2 Тб. Плюс можно установить дополнительный еще на 2,5 Тб.



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