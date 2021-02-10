 

Мнение: Россия не оправдала ожиданий и не стала современной демократией

10.02.2021, 6:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ожидаемая истерика в Брюсселе продолжается. По всей видимости, инициативная высылка европейских дипломатов из России оказался для Брюсселя полностью неожиданным, не привыкли к такому стилю общения. Надо бы почаще так, а не "выражать озабоченность".
После визита в Москву, Боррель констатировав расхождение путей России и Европы, сегодня снова разразился серией заявлений из цикла "Между нами все кончено".

По его словам, он хотел выяснить, «готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию» и «воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога».
«Ответ был очень чётким: нет, они в этом не заинтересованы», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он отметил, что «Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией».
Боррель выразил своё разочарование и подчеркнул, что «доверие больше не доминирует» в отношениях Брюсселя и Москвы.

* * *

«Мы находимся на историческом перекрёстке в отношениях с Россией. Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке: будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах», — цитирует его ТАСС.

* * *

Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят вопрос введения санкций в отношении России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Боррель намерен инициировать новые санкции против России По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на этом заседании Совета руководителей МИД, а также на саммите в марте.
Как отметил Боррель, на встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам.
«Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — цитирует дипломата РИА Новости.

В общем, Россия оказалась не готовой к односторонним уступкам и не оправдала ожиданий. А ведь надо было прислушаться к менторскому тону, пойти на уступки в стиле "Чего изволите"…
В целом, смачный такой плевок в любителей "западного пути", которые с 90х тащили Россию в "золотой миллиард" и Европу. Вердикт простой – не оправдали и не стали. Так что получите порцию санкций.
Путь "к свободе и демократии как на Западе" закономерно привел в тупик. Потому что российские элиты пробавлялись маня-фантазиями на тему того, что их признают равными в прекрасном глобализированном мире будущего, а на деле, в эпоху краха глобалистского проекта, им никто равноправия и близко не предлагает.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Мнение: Футбол без страха смерти

26.10 / На солнечной стороне Луны нашли воду

02.09 / Назван главный фактор развития диабета

27.09 / Мнение: Геноцид как жертва геополитики

16.09 / Лукашенко отмахнулся от протестующих белорусов: Все это мифы

27.06 / Мнение: Да, я виновен в преступлениях против человечества

23.07 / В России отменили страховые платежи по ипотеке, но отдать деньги за это все равно придется

19.12 / 55 способов начать разговор

20.10 / Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с финалистами фотоконкурса Hold Still

12.12 / Бывший министр экономики России – о резком росте цен на базовые продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска