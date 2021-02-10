Мнение: Россия не оправдала ожиданий и не стала современной демократией

10.02.2021, 6:00, Разное

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Ожидаемая истерика в Брюсселе продолжается. По всей видимости, инициативная высылка европейских дипломатов из России оказался для Брюсселя полностью неожиданным, не привыкли к такому стилю общения. Надо бы почаще так, а не "выражать озабоченность".

После визита в Москву, Боррель констатировав расхождение путей России и Европы, сегодня снова разразился серией заявлений из цикла "Между нами все кончено".

По его словам, он хотел выяснить, «готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию» и «воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога».

«Ответ был очень чётким: нет, они в этом не заинтересованы», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что «Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией».

Боррель выразил своё разочарование и подчеркнул, что «доверие больше не доминирует» в отношениях Брюсселя и Москвы.

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«Мы находимся на историческом перекрёстке в отношениях с Россией. Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке: будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах», — цитирует его ТАСС.

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Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят вопрос введения санкций в отношении России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Боррель намерен инициировать новые санкции против России По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на этом заседании Совета руководителей МИД, а также на саммите в марте.

Как отметил Боррель, на встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам.

«Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — цитирует дипломата РИА Новости.

В общем, Россия оказалась не готовой к односторонним уступкам и не оправдала ожиданий. А ведь надо было прислушаться к менторскому тону, пойти на уступки в стиле "Чего изволите"…

В целом, смачный такой плевок в любителей "западного пути", которые с 90х тащили Россию в "золотой миллиард" и Европу. Вердикт простой – не оправдали и не стали. Так что получите порцию санкций.

Путь "к свободе и демократии как на Западе" закономерно привел в тупик. Потому что российские элиты пробавлялись маня-фантазиями на тему того, что их признают равными в прекрасном глобализированном мире будущего, а на деле, в эпоху краха глобалистского проекта, им никто равноправия и близко не предлагает.

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