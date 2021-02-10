 

Пропаганда не придумала обоснование для сохранения власти за Лукашенко – эксперт Быковский

10.02.2021, 5:42, Разное
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В своей недавней речи во время специального совещания Александр Лукашенко сослался на некий социологический опрос, согласно которому респонденты поддержали деятельность главы государства, а также проведение Всебелорусского народного собрания. Политический обозреватель Павлюк Быковский объяснил, какую цель преследует Батька, когда говорит о “глубинном народе”.

Эксперт выразил мнение, что Лукашенко нужен этот соцопрос для того, чтобы оправдать сохранение власти в своих руках. При этом Быковский убежден, что конституцию все-таки будут менять. Вопрос заключается лишь в том, в каком направлении и что конкретно предпримут.

Политолог отметил, что белорусские пропагандисты уже давно твердят из всех средств массовой информации о том, что конституционная реформа не нужна. Сформулировать обоснование для этого у бойцов информационного фронта пока что не получается, сообщил Быковский.

Обозреватель не исключил часто обсуждаемый вариант развития событий, при котором Лукашенко станет премьер-министром, сохранив за собой президентские полномочия. Но для любого исхода нужно внятное обоснование, чтобы создать иллюзию минимальной легитимности, резюмировал эксперт.



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